Tout feu, tout flamme

C’est au parc Eugène-Dostie, à L’Île-Bizard, que la lionne rousse Laurence Jalbert célébrera la Fête nationale. L’événement a toujours eu une place spéciale dans son cœur.

Elle n’oubliera jamais la première Saint-Jean à laquelle elle avait participé, en 1990, sur l’île Notre-Dame. Alors que ses premiers succès tournaient à la radio, une mer de monde et de drapeaux unifoliés s’étendait à perte de vue devant elle.

«Il y avait Diane Dufresne, Paul Piché, Michel Rivard et Gilles Vigneault. Je représentais la relève ce soir-là. C’était eux qui m’avaient choisi. La plus grande foule que j’avais eue durant mes spectacles, dans les bars, c’était 250 clients un samedi soir et, en fin de soirée, il y en avait la moitié en dessous des tables. Là je m’étais retrouvé devant 250 000 personnes», se rappelle avec bonheur la chanteuse originaire de Rivière-au-Renard, en Gaspésie.

Celle qui aura 60 ans l’an prochain n’a depuis jamais manqué une seule Fête nationale.

«Puisque j’ai toujours la fibre souverainiste, cette fête a toujours eu pour moi une connotation de fierté. Elle reflète la dignité d’un peuple. Je veux que ça soit un party», mentionne Laurence Jalbert.

Recette éprouvée

Le spectacle qu’elle offrira à L’Ile-Bizard est, à quelques exceptions près, le même qu’elle a présenté au début du mois aux Francofolies de Montréal.

«Je n’ai eu que de bonnes critiques avec ce spectacle à saveur country qui, je sais, fait du bien et est souriant. Quand j’arrive sur scène, je suis possédée par le bon y’abe», dit-elle en riant.

Laurence Jalbert sera accompagnée pour l’occasion de ses cinq musiciens et chantera près d’une vingtaine de chansons le soir du 23 juin.

Héros

Les héros sont au cœur de la Fête nationale nationale cette année. Laurence Jalbert en a trois en tête qui sont natifs de son coin de pays, notamment (et évidemment), la Bolduc.

«Elle a été la première auteure-compositrice au Québec. C’était toute une femme», précise-t-elle.

Son autre héros est sans conteste l’ancien premier ministre du Québec, René Lévesque, qui incarne la volonté du nationalisme.

Peut-être le plus important héros aux yeux de Laurence Jalbert, c’est sa fille, Jessie.

«Elle a passé à travers deux fausses-couches et la mort d’un nouveau-né. Elle attend son cinquième enfant, une petite fille. Elle est extraordinaire. C’est la femme la plus forte que je connaisse», mentionne fièrement la grand-mère.

Les festivités au parc Eugène-Dostie commenceront à 15h avec des structures gonflables et le spectacle jeunesse Yoopacadabra avec Théo et Frédo. À 17h, spectacle de Momentum, gagnant du concours Cégep en spectacle à Gérald-Godin. Le discours patriotique et l’hommage au drapeau seront suivis à 21h par le spectacle de Laurence Jalbert.

Les feux d’artifice seront lancés à 22h30.

