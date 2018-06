Transformation de la Résidence de soins palliatifs

Une nouvelle ère s’est ouverte pour la Résidence de soins palliatifs de l’Ouest-de-l’Île, le 15 juin. Les travaux de consolidation de ses deux pavillons en un seul bâtiment ont débuté symboliquement. L’expansion de 2 800 mètres carrés de l’édifice original, à Kirkland, permettra d’y réunir les 23 lits de la Résidence et d’économiser 400 000 $ par année.

À l’heure actuelle, la Résidence prodigue ses services à deux emplacements, dont le pavillon de Pointe-Claire qui, installé dans un établissement de soins de longue durée à proximité sur l’avenue Stillview, compte 14 lits.

Une fois les travaux terminés, le bâtiment agrandi, sur la rue André-Brunet, à Kirkland, accueillera aussi la nouvelle filiale de la Résidence. Cet Institut de soins palliatifs de Montréal (ISPM) a été inauguré le mois dernier.

Cette organisation, qui offrira de la formation, du transfert de connaissances et de la recherche, aura pour but de faire en sorte que le plus grand nombre de patients bénéficient de soins palliatifs de première qualité.

«Au fil des ans, nous avons grandi et évolué pour répondre aux besoins changeants de la collectivité. En réunissant nos lits sous un même toit, nous assurerons la continuité des soins, ce qui, en retour, nous permettra de partager notre expertise et nos meilleures pratiques avec le lancement de l’ISPM», indique Teresa Dellar, directrice générale et cofondatrice.

Plus efficace

Conçu dans le but de maintenir un milieu semblable à la maison, le nouveau bâtiment présentera un aménagement plus efficace et pertinent sur le plan médical.

Il permettra aussi de réunir l’ensemble des employés et des bénévoles pour offrir aux patients et aux familles une approche uniforme et harmonieuse dans les soins et services.

La Résidence a procédé au lancement public de sa campagne majeure de financement, Soigner et partager – sous un même toit, en avril, pour recueillir les 12,5 M$ nécessaires à la consolidation de ses deux emplacements. La campagne a amassé un peu plus de 7,5 M$ à ce jour.