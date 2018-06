Des bédéistes en herbe

Des élèves des groupes 504 et 931 de l’école primaire Murielle-Dumont, à Pierrefonds, ont récemment créé un livre à l’aide du bédéiste Stephan Archambault, qui leur a transmis sa passion et plusieurs techniques de dessin. Le projet d’équipe, piloté par les enseignantes Sarah Grenier-Fortin et Nassirah Bouyakoub, a aussi contribué à l’intégration de plusieurs élèves de la classe d’accueil, pour qui le français n’est pas la langue maternelle.