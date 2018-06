Le sens des affaires

Deux élèves de l’école Joseph-Henrico, à Baie-D’Urfé, ont récemment vécu une expérience hors du commun pour des jeunes d’âge primaire en participant au Congrès du Groupement des chefs d’entreprises du Québec.

Ce réseau réunit des propriétaires de petites et moyennes entreprises (PME) comptant plus de 10 employés de partout au Québec. Noah Eustache et Spencer Boyer ont pu y raconter leur expérience entrepreneuriale développée à leur école.

Leur entreprise, «On aime bouger», est spécialisée dans l’organisation d’activités ludiques dans leur établissement scolaire, comme des tournois de mini-hockey, des sorties de ski et des cours de robotique.

Dans tous les cas, ils devaient démontrer beaucoup de rigueur pour planifier l’activité, en assurer le financement et la promotion, la réalisation, puis le bilan.

Débordants d’assurance, ils ont expliqué aux participants du congrès les défis qu’ils ont relevés et les succès qu’ils ont obtenus. C’est avec beaucoup d’aplomb qu’ils ont répondu aux questions des spectateurs qui leur ont offert une ovation.