Partenariat à trois collèges

Les collèges Gérald-Godin, John-Abbott et de Valleyfield planchent sur un projet pour desservir la région de Vaudreuil-Dorion, en Montérégie. Lorsqu’il verra le jour, le centre d’enseignement collégial sera seulement le deuxième au Québec à naître de l’association de collèges de langue française et anglaise.

«Vaudreuil-Dorion connaît une croissance démographique qui est des plus importantes au Canada. Il y a beaucoup de construction d’écoles primaires et secondaires et, par conséquent, une croissance de la population étudiante. D’ici 2025, il y aura un grand nombre d’étudiants d’âge collégial», indique le directeur général du cégep Gérald-Godin, Philippe Gribeauval.

En poste depuis seulement 20 mois, il explique que les trois collèges sont «pas mal avancés» dans le processus de développement d’une carte de programmes.

«On est en train de faire l’analyse de la population étudiante, des besoins et du marché. Il va éventuellement avoir de la formation continue. On évalue aussi les besoins des industries autour. Il faudra ensuite présenter le projet au ministère de l’Éducation supérieure. Une fois qu’on aura l’autorisation, on verra comment on peut l’exécuter», précise-t-il.

Il faudra construire une infrastructure commune aux trois cégeps souligne M. Gribeauval, sans toutefois être en mesure de donner plus de détails pour le moment.