Boy George & Culture Club à Pierrefonds

Il y a 34 ans que Culture Club ne s’est pas produit en spectacle à Montréal. Le célèbre groupe anglais formé dans les années 1980 risque de faire un retour remarqué, alors qu’il se produira à Pierrefonds-Roxboro, le 25 août, lors de la 14e édition de l’événement caritatif Strangers in the night.

Les quelque 5 000 personnes qui sont attendues au spectacle pourront voir Boy George et Culture Club interpréter leurs plus grands succès.

Pour une bonne cause

L’événement, qui présente des performances musicales en plus d’un gala gastronomique, soutient annuellement diverses œuvres de bienfaisance. Plus de 85 restaurants ont réservé des kiosques pour le gala, qui aura lieu sur le boulevard de Pierrefonds, dans le stationnement de la mairie d’arrondissement.

Cette année, l’objectif est d’amasser 300 000 $ au profit de trois organismes visant à aider les enfants malades et les familles en situation de crise.

Basée à Montréal, la Fondation Miriam vient en aide aux personnes atteintes de troubles du spectre de l’autisme ou de déficience intellectuelle. Le Refuge pour les femmes de l’Ouest-de-l’Île offre, de son côté, une variété de services aux femmes et enfants victimes de violence conjugale. Lymphome Canada, qui vient en aide aux patients de ce qui constitue le cinquième cancer le plus fréquent au pays, a son siège social à Pointe-Claire.

«Nous nous tournons vers des organismes qui travaillent en étroite collaboration avec les enfants et les jeunes adultes dans le besoin. Nous aimons aussi appuyer les organismes de l’Ouest-de-l’Île», souligne la directrice des opérations de l’événement, Nathalie Doucet.

Nouveau site

Au cours des neuf dernières années, le gala s’est déroulé au centre commercial Fairview de Pointe-Claire, mais certains des terrains que qui ont dans le passé été utilisés ont récemment été expropriés pour la construction du nouveau train léger sur rail de la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ-Infra), le Réseau express métropolitain (REM).

«Ça nous a obligés à chercher un autre endroit. Nous regardions des endroits à Saint-Laurent lorsque le maire de Pierrefonds, Dimitrios (Jim) Beis, nous a approchés afin de garder l’événement dans l’Ouest-de-l’Île et nous a offert l’emplacement à côté de la mairie de l’arrondissement», explique Mme Doucet.

L’an dernier, le spectacle du groupe Styx avait permis d’amasser 150 000 $. Dans le passé, d’autres groupes célèbres ont foulé la scène de l’événement, dont Kool and the Gang, The Pointer Sisters, KC and the Sunshine Band ainsi que Randy Bachman.