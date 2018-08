Nouvelles bornes de recharge

Quinze bornes de recharge pour véhicules électriques seront bientôt installées dans le stationnement et la cour de l’immeuble de travaux publics de la Ville de Pointe-Claire, sur l’avenue Terra-Cotta. Cet ajout sera effectué afin d’accommoder les six nouveaux véhicules qui seront disponibles sous peu. L’appel d’offres a été lancé le 19 juillet. L’aménagement des bornes devrait se faire entre le 6 et le 26 octobre.