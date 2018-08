Pierrefonds-Roxboro: un complexe aquatique en 2023

Les citoyens de Pierrefonds-Roxboro pourront, dès 2023, profiter d’un nouveau complexe aquatique qui sera érigé sur le terrain vague situé tout près de la mairie d’arrondissement. Le projet estimé à 43 M$ aura une emprise au sol de 4 500 mètres carrés.

Le complexe, dont la construction commencera en 2021, comptera un bassin de dimension semi-olympique de 25 mètres avec 10 couloirs. Deux bassins additionnels sont prévus, dont un pour l’apprentissage ainsi qu’une pataugeoire récréative avec jeux d’eau.

Le maire d’arrondissement, Dimitrios (Jim) Beis, indique qu’en choisissant de ne pas faire aménager de bassin de type olympique (50 mètres), l’arrondissement voulait éviter de faire compétition aux villes avoisinantes qui en disposent, comme Dollard-des-Ormeaux et Pointe-Claire.

«On s’est demandé si on y allait pour des activités de type élite ou pour un concept qui inclut aussi le volet récréation. Si les gens veulent continuer et aller plus loin dans leur sport, il existe d’autres installations comme le Parc olympique», fait valoir M. Beis.

Une salle polyvalente de 400 mètres carrés, qui pourra accueillir 300 personnes, est également prévue. Une petite salle d’entraînement sera aussi aménagée.

La construction du nouveau complexe signifie par ailleurs que plusieurs évènements d’envergure qui se déroulaient chaque année à cet emplacement, comme le Montréal Ribfest, devront trouver une nouvelle adresse.