Débat à Gérald-Godin

Les étudiants de Gérald-Godin pourront assister à un débat entre les candidats des quatre principaux partis politiques provinciaux pour la circonscription de Nelligan, le 17 septembre, à la Salle Pauline-Julien.

Mansef Derraji du Parti libéral du Québec (PLQ), Chantal Legendre du Parti québécois (PQ), Angela Rapoport de la Coallition Avenir Québec (CAQ) et Simon Tremblay-Pépin de Québec Solidaire (QS) présenteront leurs idées et répondront aux questions des étudiants. L’ensemble de la population est également invitée à l’évènement.

«Notre but en tant qu’institution d’enseignement supérieur, est d’outiller les jeunes le mieux possible afin de les aider à devenir des citoyens responsables qui participent activement au processus démocratique», souligne Sylvain Benoît, enseignant en sciences politiques et organisateur du débat.

Le débat se déroulera de midi à 14h.