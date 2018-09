Un comité consultatif jeunesse à Pointe-Claire

Les jeunes de Pointe-Claire profiteront bientôt d’une représentation accrue auprès du conseil municipal. La Ville a entrepris de mettre sur pied un comité consultatif jeunesse, qui sera chargé de proposer des recommandations aux élus en vue d’améliorer le milieu de vie municipal.

La période de candidatures pour permettre la mise sur pied du comité est en cours et se poursuivra jusqu’au 17 septembre. Les candidats seront évalués entre autres en fonction de leur engagement communautaire.

«C’est une opportunité exceptionnelle de connaître les préférences de nos jeunes, tout en favorisant la participation citoyenne. Ce conseil jeunesse s’inscrit dans la vision de la Ville d’améliorer la qualité de vie en favorisant l’accessibilité, la participation active et l’intégration de tous à la vie municipale», mentionne le maire, John Belvedere.

Appelé à siéger dès novembre, le comité permettra à 10 jeunes Pointe-Clairais, âgés de 14 à 21 ans, de contribuer à la vie municipale. Le comité sera également composé d’un membre du conseil municipal, d’un responsable de la Ville et d’un représentant scolaire. Seuls les jeunes auront le droit de vote.

Le comité devra élire un président et un vice-président pour un mandat d’un an. Les jeunes participeront à un minimum de sept rencontres par année pour analyser des projets et présenter des recommandations au conseil municipal pour bonifier les activités, services et installations publics afin qu’ils répondent toujours mieux à leurs besoins.

Ils seront aussi invités à représenter la Ville de Pointe-Claire lors d’événements et activités tels que l’inauguration du parc de planche à roulettes au printemps 2019.