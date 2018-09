Les Lions blanchissent les Stallions 45-0

Les Lions bantam AAA du North Shore ont blanchi les Stallions de Saint-Lazare 45-0, vendredi, sur le terrain de l’école secondaire Riverdale, à Pierrefonds. Grâce à cette victoire, le North Shore a maintenant une fiche de trois victoires et deux défaites.

«Notre but aujourd’hui était de faire jouer tout le monde et que personne ne joue à la défensive et à l’offensive. On voulait gagner en équipe. On voulait aussi que notre deuxième quart-arrière joue en deuxième demie, peu importe le pointage. J’applaudis les Stallions. Ils se sont présentés et ont joué une bonne partie», indique l’entraîneur-chef des Lions, Terry White.

La partie avait pourtant commencé sur une bonne note pour les Stallions. Sur leur première possession, ils parviennent jusqu’à la ligne de 24 verges des Lions, mais le quart-arrière des Stallions, Liam Brian, voit sa passe interceptée par Jeremiah Reiber.

Le North Shore prend alors rapidement son erre d’aller. Le quart-arrière, Kaelen Trepanier, rejoint un de ses receveurs pour une réception de près de 40 verges. Anthony Kemon inscrit le touché sur une course de 25 verges sur le jeu suivant. À 4:05 du premier quart, les Lions sont en avant 6-0.

Noah Tobelem du North Shore réalise une interception sur la possession suivante des Stallions. Ce jeu place les Lions à la ligne de 26 verges de Saint-Lazare. Trepanier rejoint Ashton Moustache-Cumbert, qui obtient ainsi un premier jeu à la ligne de 15 verges des Stallions.

Anthony Kemon réalise un gain de cinq verges sur le prochain jeu avant que William Zambito n’enfonce la défensive pour le touché avec un peu plus de cinq minutes à faire au premier quart. Les Lions mènent alors 12-0.

Le North Shore s’inscrit à nouveau à la marque en début de deuxième quart alors que Kaelen Trepanier obtient un majeur de deux verges à la deuxième minute de jeu. Après le converti d’un point, c’est 19-0 pour les Lions.

Isaiah Lundrigan porte la marque à 25-0 avec une course d’une dizaine de verges avec 5:51 à faire à la demie.

Kamron Wilson, avec une réception de 45 verges fait 31-0 pour le North Shore avec moins d’une minute à faire à la demie.

Un retour de botté impressionnant de Dylan Brigden combiné à une pénalité de 15 verges aux Lions place les Stallions en position de marquer quelques secondes plus tard.

Ils obtiennent un premier jeu et les buts à la ligne d’une verge des Lions, mais sont incapables d’obtenir le majeur.

Deuxième demie

Kaelen Trepanier cède sa place à Marco Gentile en tant que quart-arrière à la deuxième demie. Évoluant comme porteur de ballon, Trapanier inscrit un touché sur une course de 63 verges en fin de troisième quart. Après le converti d’un point, la marque est maintenant de 38-0 pour le North Shore.

Trepanier ajoute un autre touché sur une course de 29 verges à la cinquième minute du quatrième quart. Les Lions l’emportent finalement 45-0.

«Mon équipe n’a tout simplement pas exécuté les jeux que j’annonçais et n’ont pas contenu l’adversaire ou effectué leurs courses lorsque c’était le temps. Le North Shore a joué une très bonne partie. Ils ont bien couru le ballon, ont fait de bons attrapés en plus de bien jouer en défensive», souligne Jamaal Garner, l’entraîneur-chef des Stallions.

Le prochain match des Lions aura lieu le 23 septembre, à Saint-Hubert. Le North Shore y affrontera les Rebelles au parc Rosanne-Laflamme.