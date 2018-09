Nouveau parc à chiens controversé sur la rue Logan à Pierrefonds

Plusieurs citoyens s’opposent à l’aménagement d’un nouveau parc à chien d’ici la fin novembre sur la rue Logan, à Pierrefonds. Certains résidents ont manifesté leur désaccord face à cette installation de 279 000$ lors de la dernière séance du conseil d’arrondissement.

«Même les gens qui ont un chien n’en veulent pas», affirme Ronald Agagnier, qui dit avoir recueilli 25 signatures de citoyens mécontents de la rue Logan.

Le nouveau parc à chiens devrait être aménagé sur un espace vert vacant situé entre des maisons.

«Le soutien des gens dans la zone concernée va de zéro à très faible. Cet espace vert est très beau comme il l’est en ce moment. Nous voulons le garder comme ça. Si les citoyens sont massivement contre, allez-vous respecter leur souhait», a-t-il demandé au maire d’arrondissement, Dimitrios (Jim) Beis.

Ce dernier a indiqué qu’il irait personnellement rencontrer les résidents du secteur pour voir pourquoi ils s’opposent au projet.

«Depuis quelques années, les résidents demandaient d’avoir quelque chose dans ce secteur. On a des chiens partout. On sait qu’on n’a pas de parc canin dans l’est de Pierrefonds et on n’a pas d’autre endroit possible pour mettre ce genre d’activité. Les gens qui ont des chiens ont droit à des services de l’arrondissement», indique le maire Beis.

Trafic

La maison de David Desjardins est adjacente à l’espace vert destiné à devenir un parc canin. Il croit que le projet va inutilement augmenter le trafic sur la rue Logan.

«Ça va créer un point de congrégation pour toutes sortes de chiens. J’habite juste à côté et je ne suis pas fou de ça. Je n’aurais pas de problème à avoir de nouveaux voisins, et ce, même s’ils avaient des chiens. En plus, il n’y a pas de stationnement là et c’est même interdit de stationner dans la rue à cet endroit», soutient-il.

M. Desjardins trouverait plus approprié de placer le nouveau parc à chiens dans un endroit avec une densité de population plus élevée.