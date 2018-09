Une pétition lancée pour un boulevard urbain à Pierrefonds

Un résidant de Pierrefonds est venu au conseil municipal lundi pour présenter une pétition qu’il a lancé afin d’obtenir un boulevard urbain menant à la future gare du Réseau Express Métropolitain (REM), à Kirkland.

Daniel Elie Khoury se désole de la décision de la Ville de Montréal de ne créer qu’un «lien vert» fermé aux voitures dans l’emprise de l’A-440, que le ministère des Transports a cédé à Montréal en juillet.

«Le trafic pour arriver à l’autoroute, de chez moi, fait que ça peut prendre 35 minutes, rapporte M. Khoury. Donc on ne comprend pas bien la décision de la mairesse. On a besoin d’un boulevard complet. Ça sert à quoi si c’est juste des autobus.»

Celui-ci a lancé une pétition en ligne lundi pour montrer que «les citoyens de l’ouest de l’île ne veulent pas d’un boulevard seulement pour les autobus». En soirée, quelque 350 personnes l’avaient déjà signée.

Le maire de l’arrondissement Pierrefonds-Roxboro, Dimitrios Jim Beis, appuie M. Khoury dans sa démarche. «Il faut donner le choix aux résidants de prendre la voiture, l’autobus ou la piste cyclable, plaide-t-il. Dans les quatre dernières années, on a travaillé le gouvernement provincial et on était tous d’accord que ça prenait un boulevard urbain. Tout d’un coup, le provincial et Kirkland ont décidé pour les citoyens de Pierrefonds.»

Questionnée pendant le conseil par M. Khoury, la mairesse Valérie Plante a justifié cette décision prise «en collaboration avec le maire de Kirkland et le ministère des Transports du Québec». «On s’est entendu pour une solution où on va véritablement soutenir le transport actif. Le REM est une occasion à ne pas rater pour encourager celles et ceux qui sont cloisonnés d’utiliser des transports collectifs efficaces», a-t-elle affirmé.

Le conseiller du district Bois-de-Liesse, Benoit Langevin, craint que ce nouveau lien ne crée un précédent. Il croit que l’administration pourrait suivre le même modèle pour le prolongement du boulevard Cavendish entre Côte-Saint-Luc et Saint-Laurent qui est en ce moment à l’étude.