Pétition pour un boulevard urbain

Un résident de Pierrefonds a lancé la semaine dernière une pétition demandant à la mairesse de Montréal, Valérie Plante, de revenir sur sa décision de faire aménager un chemin de parc interdit aux voitures dans l’emprise de l’A440, à Pierrefonds-Ouest et Kirkland.

Daniel Khoury s’insurge que la décision prise en juillet par la ville-centre s’est faite sans consultation des citoyens et élus locaux, alors qu’elle ne fera rien pour désengorger les artères de l’Ouest-de-l’Île.

«Ça nous prend 35 minutes pour atteindre l’autoroute 40 aux heures de pointe. C’est très difficile de circuler. Les autobus et le transport en commun ne sont pas optimaux. On entend des rumeurs comme quoi ils vont ajouter un peu plus d’autobus. La réalité, autant qu’ils pourraient en ajouter, ça ne va pas changer. Il y a quand même bon nombre de voitures qui sont là», indique-t-il.

Pour M. Khoury, le nouveau chemin de parc risque de créer des maux de tête aux futurs usagers de la gare de Kirkland du Réseau express métropolitain (REM).

«Comment vont faire les familles pour emmener leurs enfants à la garderie? Elles vont les y conduire et revenir à la maison prendre l’autobus? Ça ne marche pas. Dans un environnement où environ 20% de la population est un peu plus âgée, va-t-on demander à des gens de 85 ans de marcher et attendre à -40 degrés Celsius pour prendre le REM», demande M. Khoury.

Outre la pétition, il planifie interpeller bientôt les candidats à l’élection du 1er octobre.

Appui

De son côté, le maire de Pierrefonds-Roxboro, Dimitrios (Jim) Beis, a donné son appui à la pétition. Il mentionne d’ailleurs que son parti, Ensemble Montréal, est aussi totalement en accord avec la démarche.

«Cette pétition va démontrer jusqu’à quel point les citoyens de l’Ouest-de-l’Île ne sont pas contents. Personne que j’ai rencontré n’appuie cette décision. On va se battre. C’est le moment pour les citoyens d’essayer d’être écoutés par l’administration qui, je l’espère, va prendre les mesures nécessaires pour consulter au moins la population affectée», fait valoir le maire.

Disponible uniquement en ligne sur le site change.org, la pétition Pour un nouveau boulevard à l’Ouest-de-l’ Île de M. Khoury avait récolté un peu plus de 1100 signatures au moment d’aller sous presse.