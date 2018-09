Un DJ de L’Île-Bizard signe la chanson-thème de XOXO

La carrière du DJ et producteur de musique électronique originaire de L’Île-Bizard, Domeno, est sur une pente ascendante. Après avoir vu son titre Lies dans le top 10, Domeno vient de signer la chanson-thème de la nouvelle émission de téléréalité XOXO.

La chanson Lies, a passé, à partir d’août 2017, un très long moment au sommet du palmarès BDS, qui recense les chansons les plus diffusées sur les ondes des radios francophones québécoises. Domeno croit que ce succès l’a probablement aidé à se faire remarquer des Productions déferlantes, la firme qui produit la nouvelle émission de télévision présentée à TVA.

«Les producteurs m’ont expliqué qu’ils voulaient faire quelque chose d’extravagant. Ils voulaient aller big et faire de quoi de plus authentique que juste des beats génériques. Je pense que, dû au succès de Lies, ils ont vraiment cru que j’étais la personne parfaite pour le faire», indique Domeno, de son vrai nom Domenic Pandolfo.

Ce dernier souligne d’ailleurs que d’autres de ses compositions se retrouveront dans l’émission, qui est diffusée sur la chaîne TVA. Le processus de création musicale a pris trois semaines et s’est déroulé rondement.

«Aussitôt qu’ils m’avaient parlé et qu’on s’est assis, je savais exactement quoi faire. Ce n’était pas compliqué. Je savais exactement ce qu’ils voulaient. J’ai livré deux options pour qu’ils en choisissent une. Finalement, ils ont tellement aimé les deux qu’ils vont en prendre une pour la chanson-thème et l’autre sera dans l’émission aussi», raconte Domeno.

Ce dernier souligne que son expérience dans le monde de la mode l’a aidé dans la composition de la chanson qu’il qualifie de deep house.

«Tout en restant dans la musique électronique, ils voulaient quelque chose d’un peu moins club et un peu plus fashion. J’ai fait beaucoup de défilés de mode pour des artistes. En rencontre, ils m’ont parlé du but de l’émission. J’ai montré comme trois ou quatre affaires pour montrer dans quelle direction j’irais et ils m’ont dit que c’était parfait», précise-t-il.

Amsterdam Dance Event

En octobre 2017, Domeno participait au Amsterdam Dance Event (ADE), un des plus gros regroupements du genre, lors duquel sont donnés des cours et des ateliers de production et de composition de musique. Il avait eu la chance de diriger un panel d’experts pour les jeunes intéressés par la production de musique.

Cette année, Domeno a été choisi pour animer l’évènement qui se déroulera le 20 octobre.

«Hardwell, qui est parmi les cinq plus gros DJ au monde, m’a invité personnellement d’animer la journée. Je vais gérer les périodes de questions, la médiation des ateliers. C’est très cool et très prestigieux que quelqu’un de ce calibre me choisisse pour faire ça. Ça va être diffusé en direct à travers le monde. Ça représente une belle visibilité», souligne-t-il.

L’émission XOXO présente cet automne pendant 11 semaines les péripéties de célibataires québécois participant à de nombreux évènements V.I.P.