Les Mustangs rossés

Dans le match de dimanche au parc Jeanne-Mance, à Montréal, les Mustangs midget AAA du North Shore ont été défaits 42-9 par la seule équipe encore invaincue de la Ligue de football midget du Québec (LFMQ), les Hornets de Sun Youth. Les Mustangs conservent tout de même le deuxième rang de la division Heppell, avec une fiche de 4-3.

«Les gars sont jeunes et manquent de compréhension de ce qu’est le football. Ils ont mal exécuté et on a payé le prix. On s’est retrouvé en position de marquer au moins trois fois, mais on n’a pu concrétiser. Ça aurait été un tout autre match sinon», indique l’entraîneur-chef des Mustangs, Jason Jourdenais.

Les Hornets, prennent rapidement les devants au premier quart, inscrivant deux touchés sans réplique au cours des sept premières minutes. Le North Shore réplique en marquant deux points à l’aide d’un touché de sûreté vers la fin du premier quart.

Les Hornets inscrivent ensuite un autre touché à la cinquième minute du deuxième quart, augmentant leur avance à 21-2.

Espoirs

Les Mustangs menacent vers la fin de la première demie. Bradly Parent réalise un excellent retour de botté pour le North Shore, plaçant son équipe à 22 verges de la ligne des buts adverse. Les Mustangs prennent alors une pénalité de 15 verges, mais le quart-arrière Dimitri Chatziliiou rejoint Ethan Adrian qui parvient à atteindre la ligne de neuf verges des Hornets.

Les Mustangs sont victimes d’une interception deux jeux plus tard. Sun Youth reprend possession à sa ligne de six verges, mais Keon Dillon-Smith, des Mustangs, réalise lui-même une interception qui redonne possession du ballon au North Shore.

Ryan McGrath réalise une réception de près d’une trentaine de verges, qui place à nouveau son équipe en bonne position pour marquer. Les Mustangs obtiennent même un premier jeu et les buts à la ligne d’une verge, mais sont incapables de percer la ligne défensive des Hornets.

La première demie se termine sur un pointage de 21-2.

Deuxième demie

Tevyn McLeod-Richardson réalise une réception de 11 verges à la cinquième minute du troisième quart pour obtenir le premier majeur des Mustangs. Après le converti, la marque est de 21-9.

Les Hornets répliquent sur un troisième jeu à la ligne de 12 verges des Mustangs. Le quart-arrière Eloa Latendresse Regimbald tente d’abord une course vers la droite avant de rejoindre par la passe Alexis Labossiere Espinal, qui était posté dans la zone des buts. Avec 38 secondes à faire au troisième quart, c’est maintenant 28-9 pour Sun Youth.

Marc-Antoine Deslauriers augmente encore l’avance des Hornets à la troisième minute du quatrième quart. Il capte une passe de Latendresse Regimbald avant de se frayer un chemin à travers la défensive des Mustangs, obtenant un touché d’une cinquantaine de verges.

Après le botté de conversion, Sun Youth est en avant 35-9.

Mendel Joseph viendra compléter le score pour les Hornets en réalisant lui-même un touché d’une cinquantaine de verges sur une passe de Latendresse Regimbald. Sun Youth l’emporte finalement 42-9.

«Les jeunes pratiquent bien et travaillent fort. On prend au sérieux chaque équipe qu’on affronte. On se prépare comme il faut pour chacun de nos adversaires. On s’est bien préparé cette semaine, et on a bien joué», soutient l’entraîneur-chef des Hornets, Dimitri Manolopoulos.

Les Mustangs disputeront leur prochain match le 28 septembre contre les Packers de Greenfield, à Dollard-des-Ormeaux.