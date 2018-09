50e anniversaire de la bibliothèque et l’hôtel de Ville de Beaconsfield

La municipalité de Beaconsfield a célébré le 50e anniversaire de l'édifice contenant la bibliothèque municipale et l'hôtel de Ville, samedi. François Lemieux/Cités Nouvelles Previous photo Next photo









Il y a cinquante ans, Beaconsfield inaugurait l’édifice abritant son hôtel de Ville et sa bibliothèque municipale. La municipalité a célébré cet anniversaire, samedi, à l’aide d’une journée d’activités ayant pour thème l’année 1968.

Plusieurs jeux à la mode en 1968 pouvaient être pratiqués, comme le disque volant extrême, qui fut inventé cette année-là. Un atelier de création de fleurs en papier de soie, pour célébrer le flower power, était aussi au programme.

Des hot-dogs étaient également offerts au prix qu’ils auraient été vendus il y a 50 ans, soit 5 sous.

L’après-midi d’activités a débuté avec une cérémonie officielle et le dévoilement d’une sculpture commémorative.

Discours

Le député provincial sortant de Jacques-Cartier, Geoffrey Kelley, s’est souvenu de l’impact que l’arrivée de la bibliothèque a eu pour lui, à l’époque. Il a raconté à une petite foule de résidents et dignitaires réunis devant la porte principale de l’édifice comment les enfants accédaient aux livres avant la construction de l’édifice du boulevard Beaconsfield.

«Ma famille a déménagé à Beaconsfield en février 1962. J’étais en première année du primaire et une des choses les plus excitantes à propos de l’école où j’allais était le fait qu’un camion venait régulièrement visiter l’école et on pouvait y emprunter un livre. Je trouvais ça vraiment cool d’avoir une bibliothèque. C’était modeste», se rappelle-t-il.

De son côté, le député fédéral de Lac Saint-Louis, Francis Scarpaleggia, a parlé de l’importance des bibliothèques comme dépositaires de connaissance, mais aussi comme lieux de rencontre et d’échange d’idées.

Le maire de Beaconsfield, Georges Bourelle, a quant à lui pris la peine de saluer la présence d’anciens membres du conseil municipal. Il a rappelé l’importance qu’a eue l’arrivée de la bibliothèque municipale pour la petite ville qu’était alors Beaconsfield.

«Beaconsfield a à peu près 20 000 habitants, mais il y a 50 ans, c’était pas mal moins que ça. La bibliothèque a continué depuis ses débuts de s’améliorer et d’offrir plus de services. On s’est modernisé dans les dernières années, notamment en ce qui a trait à l’électronique. On est très fier d’avoir une bibliothèque comme celle-là», soutient-il.

L’édifice du 303, boulevard Beaconsfield avait été inauguré le 21 septembre 1968.