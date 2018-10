L’Ouest-de-l’Île reste rouge

Monsef Derraji a obtenu un premier mandat comme député provincial dans Nelligan. François Lemieux/Cités Nouvelles Previous photo Next photo





Les châteaux forts libéraux de l’Ouest-de-l’Île ont résisté à la vague caquiste qui a balayé le Québec, lundi, lors de l’élection générale provinciale. Les candidats libéraux des circonscriptions de Robert-Baldwin, Nelligan et Jacques-Cartier ont été élus haut la main, obtenant tous une majorité de plus de 65%.

Dans Jacques-Cartier, le candidat libéral Greg Kelley succède à son père, Geoffrey, qui était député depuis 1994.

Sa victoire obtenue avec près de 72% du vote populaire a été la première à être annoncée lors de la soirée électorale, seulement quelques minutes après que les bureaux de vote eurent été fermés.

Sa plus proche concurrente, Karen Hilchey, de la Coalition avenir Québec (CAQ), a récolté un peu plus de 9% du vote.

M. Kelley croit qu’il y aura une réflexion à faire au niveau du Parti libéral du Québec (PLQ) sur ce qui pourra être amélioré lors de la prochaine élection. Il s’est également montré critique de la CAQ, qui formera un gouvernement majoritaire.

«La CAQ a mis l’accent sur la réduction des seuils d’immigration. C’est quelque chose que nous devrons combattre, qui inquiète les gens de l’Ouest-de-l’Île. Ils ont fait beaucoup de promesses. Nous nous battrons pour les valeurs libérales», soutient-il.

De son côté, la candidate du Parti vert du Québec (PVQ), Catherine Polson, a terminé troisième avec près de 7% des suffrages.

«Je suis très heureuse que Greg Kelley continuer de représenter la communauté irlandaise dans l’Ouest-de-l’Île. C’est un bon gars. J’ai eu la chance de parler pour les anglophones de l’Ouest-de-l’Île. Je suis également fière d’avoir donné une voix aux vétérans de l’Hôpital Sainte-Anne», souligne-t-elle.

Nelligan

Au bureau de campagne du candidat libéral de Nelligan, Monsef Derraji, le début de soirée électorale a été plutôt difficile. Les partisans libéraux ont accueilli avec consternation l’annonce d’un gouvernement majoritaire caquiste.

Puis, c’est sous un tonnerre d’applaudissements et de cris qu’ils ont, quelques minutes plus tard, célébré la victoire de M. Derraji, qui a engrangé plus de 65% des votes.

«On va être là pour représenter les citoyens et surveiller toute action du gouvernement caquiste. On va être là pour représenter des gens de l’Ouest comme on l’a toujours fait. On va être très attentifs à ce que l’ouest soit considéré. Il aura une voie forte à l’Assemblée nationale», indique-t-il.

La candidate de la CAQ, Angela Rapoport, voit d’un œil positif que son parti ait récolté 17% des voix. En 2014, le parti avait dû se contenter d’un peu moins de 10% des suffrages.

«On a fait des progrès et, au niveau national, c’est une victoire à 100%. Personne ne s’attendait à cela à ce qu’on ait un gouvernement majoritaire. Et là, on est là», fait-elle valoir.

Robert-Baldwin

Le député libéral sortant Carlos Leitão a conservé son siège en obtenant près de 74% des suffrages dans Robert-Baldwin. Il a devancé Laura Azéroual de la CAQ par près de 19 000 voix. Cette dernière a récolté un peu plus de 11% du vote populaire.

Zachary Williams de Québec solidaire est arrivé troisième, récoltant un peu plus de 4% des suffrages.

M. Leitão, Mme Azéroual et M. Williams n’ont pas retourné nos appels.

Résultats

Robert-Baldwin

Carlos J. Leitão (Parti libéral du Québec): 73,85%

Laura Azéroual (Coalition avenir Québec): 11,32%

Zachary Williams (Québec solidaire): 4,34%

Marie-Imalta Pierre-Lys (Parti québécois): 3,27%

Michael-Louis Coppa (Parti conservateur du Québec): 3,03 %

Catherine Richardson (Parti vert du Québec): 2,57%

Luca Brown (Nouveau parti démocratique du Québec): 1,61%

Nelligan

Monsef Derraji (Parti libéral du Québec): 65,15 %

Angela Rapoport (Coalition avenir Québec): 17,17%

Simon Tremblay-Pepin (Québec solidaire): 5,53%

Chantal Legendre (Parti québécois): 4,52%

Giuseppe Cammarrota (Parti vert du Québec): 3,03%

Mathew Levitsky-Kaminski (Parti conservateur du Québec): 3,01%

Leslie Eric Murphy (Nouveau parti démocratique du Québec): 1,58%

Jacques-Cartier

Gregory Kelley (Parti liberal du Québec): 71,8%

Karen Hilchey (Coalition avenir Québec): 9,32 %

Catherine Polson (Parti vert du Québec): 6,73%

Nicolas Chatel-Launay (Québec solidaire): 4,39%

Martine Bourgeois (Parti québécois): 2,77%

Louis-Charles Fortier (Parti conservateur du Québec): 2,59%

France Séguin (Nouveau parti démocratique du Québec): 1,89%

Teodor Daiev (Indépendant): 0,27%

Cynthia Bouchard (Citoyens au pouvoir du Québec): 0,24%