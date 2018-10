Partenaires remerciés

La Fondation de l’Hôpital général du Lakeshore (FHGL) tenait la semaine dernière sa journée d’appréciation 2018. Le dîner, qui rassemblait les partenaires corporatifs, bénévoles, membres du conseil d’administration et donateurs de la fondation ainsi que quelques politiciens, a attiré 130 personnes à La Sélection West Island, une résidence pour aînés de Pointe-Claire.

«C’était l’occasion de remercier le monde, une journée pleine de joie. Il y avait même des patients qui étaient là. Ça donne l’occasion à nos bénévoles et nos partenaires de les rencontrer pour qu’ils voient ce que leurs actions permettent d’accomplir concrètement», indique la directrice générale de la fondation, Heather Holmes.

Fondée en 1964, la FHGL a pour objectif de recueillir les fonds nécessaires à l’acquisition d’équipement médical de pointe, aux rénovations majeures des structures hospitalières et aux programmes et formations spécialisées pour le personnel, et ce, pour des initiatives non financées par le gouvernement.