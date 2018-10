Les Cougars gagnent de justesse

Les Lions bantam AAA du North Shore ont subi une défaite crève-cœur au domicile des Cougars de Saint-Léonard en demi-finale de la Ligue de football bantam du Québec (LFBQ), le 27 octobre. Alors qu’ils tiraient de l’arrière 13-7, ils ont été arrêtés à la porte des buts lors des dernières secondes du match.

«C’est difficile de perdre de cette façon. Mais on s’est battu jusqu’à la fin. Notre quart-arrière recrue a connu tout un match. L’autre équipe a bien joué. Je suis très fier de mes joueurs, qui étaient jeunes cette année. C’est une de mes meilleures saisons», indique l’entraîneur-chef des Lions,Terry White.

La première demie est axée sur la défensive. Le score demeure 0-0 jusqu’au début de la deuxième demie. Les Lions prennent alors possession du ballon à la ligne de 43 verges des Cougars à la troisième minute du troisième quart.

Deux jeux plus tard, le quart-arrière, Marco Gentile, rejoint Brandon Ciccarello qui se fraie ensuite un chemin à travers la défensive adverse jusqu’à la zone des buts. Ce touché de 45 verges place le North Shore en avant 7-0 après le converti d’un point.

Alors que les Cougars menacent en début de quatrième quart, Thomas Conde réalise une interception dans la zone des buts de son équipe pour empêcher Saint-Léonard de concrétiser.

Saint-Léonard prend possession du ballon en territoire du North Shore avec un peu plus de sept minutes à faire au quatrième quart.

Les porteurs de ballon, Ennio Ridolfi et Ralph Canal-Charles, prennent les choses en main, obtenant 34 verges au sol sur les trois jeux suivants pour obtenir le majeur.

Les Cougars sont toutefois incapables d’égaler la marque alors que leur tentative de converti est bloquée par l’adversaire.

Pénalités

Avec un peu plus de six minutes à faire au match, les Lions sont toujours en avant, 7-6. Ils se retrouvent cependant embouteillés dans leur territoire lors de leur possession suivante. Ils doivent dégager depuis leur ligne de 17 verges.

Les Cougars profitent de deux pénalités coûteuses imposées aux Lions sur leur prochaine possession pour inscrire un touché avec un peu moins de quatre minutes à faire au cadran.

Après le converti, ils mènent 13-7. Les Lions utilisent par la suite le jeu aérien à profusion pour tenter de combler l’écart.

Ils parviennent bien à la ligne de cinq verges des Cougars, mais il reste alors seulement 11 secondes à faire au quatrième quart.

Sur un troisième jeu, Gentile rejoint Max Gagnier dans la zone des buts, mais ce dernier échappe la passe avec environ 2 secondes à faire. Les Lions sont arrêtés sur le dernier jeu du match, qui se termine sur une victoire des Cougars de 13-7.

«C’était un match vraiment serré. Les deux équipes étaient vraiment de force égale. Ça a été vraiment défensif au début. Ils ont pris l’avance en deuxième demie, mais on a trouvé une façon de marquer. On a fait quelques changements en offensive au début du troisième quart pour courir un peu plus et ça a marché», Erminio Iadeluca.

Les Cougars affronteront maintenant les Warriors de LaSalle en finale de la Coupe d’or de la LFBQ, dimanche, à midi, au stade Hébert, de Saint-Léonard.