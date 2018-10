Victoire des Islanders contre Sherbrooke

Les Islanders du collège John-Abbott remportent leur dernier match de la saison régulière 49-26 contre les Filons du cégep de Thedford, à Sainte-Anne-de-Bellevue. En vertu de leur deuxième rang au classement en deuxième division de la ligue collégiale, ils affronteront les Volontaires du cégep de Sherbrooke, en quarts de finale.

Les Filons commencent le match du bon pied, samedi. À la troisième minute du deuxième quart, ils mènent 15-0 grâce à deux touchés et un simple. Mais les Islanders reviennent dans le match, inscrivant trois touchés sans riposte pour prendre les devants, 22-15, vers la fin du deuxième quart.

Les Filons égalisent la marque avant la mi-temps. John-Abbott reprend une priorité d’un touché en début de troisième quart. Thedford réplique alors pour faire 29-29 vers la fin du troisième quart. Mais les Islanders ajoutent ensuite 17 points sans riposte pour concrétiser leur victoire.

«Ça nous a pris un petit peu de temps de se mettre en marche à l’attaque, mais au deuxième quart, on a joué très bien, défensivement parlant. À l’attaque, on bougeait bien le ballon, on était plus en contrôle. Puis, en deuxième demie, on a été plus solide du début à la fin. On a bien alterné notre jeu aérien et notre jeu au sol», indique l’entraîneur-chef des Islanders, Patrick Gregory.

Quarts de finale

Les Islanders iront à Sherbrooke ce week-end. C’est la troisième année consécutive que les deux équipes auront rendez-vous au domicile des Islanders en quarts de finale. Les Volontaires ont terminé la saison avec une fiche de 3-5.

«Défensivement, ils ont trois secondeurs très dynamiques, qui sont parmi les meilleurs de la ligue. C’est une équipe bien dirigée, qui donne du fil à retordre à cause de ces gars. Leur quart-arrière partant s’est blessé et n’a pas joué hier. Il faudra voir comment ils ont changé leur jeu et ce qu’ils font de différent avec leur quart-arrière numéro 2», souligne M. Gregory.

La dernière fois que les deux équipes se sont affrontées, le 22 septembre, les Islanders l’avaient emporté 37-15, à Sainte-Anne-de-Bellevue.