Volleyball: les Gladiateurs veulent gagner à domicile

Les Gladiateurs du cégep Gérald-Godin tenteront de commencer la saison 2018-2019 du bon pied en volleyball mixte, alors qu’ils accueilleront leurs adversaires du circuit intercollégial pour le premier tournoi officiel du calendrier, le 4 novembre, à Sainte-Geneviève.

«C’est le seul tournoi où on va recevoir cette année. C’est sûr qu’on aimerait l’emporter», indique l’entraîneur Sanddro Di Trapani.

Plus tôt cette année, les Gladiateurs ont relativement bien fait lors d’un tournoi préparatoire, terminant au deuxième rang grâce à une fiche de sept victoires et trois défaites.

«Ça ne comptait pas vraiment au classement, mais on peut dire que jusqu’ici, l’équipe va bien. Il y a beaucoup de jeunes qui sont revenus de l’année passée. On avait fini quatrième au classement général. Les équipes étaient quand même fortes. On a appris beaucoup», explique-t-il.

L’entraîneur souligne, par ailleurs, le travail de Valérie Glavina, qui a réalisé plusieurs beaux jeux défensifs en tournoi préparatoire.

Jean-David Théorêt et Royce Charles ont également mérité les louanges de l’entraîneur en raison de leur jeu offensif. Di Trapani vante aussi la qualité du jeu de passe de Félix Deschênes.