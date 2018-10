Combattre la faim invisible

Créé en 2016, le Neighbours for Neighbours Food Drive, une collecte de denrées ayant pour but d’éliminer la faim dans l’Ouest-de-l’Île, se déroulera le 4 novembre, à Kirkland.

«Dans l’Ouest-de-l’Île, il y a des gens qui ont faim, mais c’est un problème invisible. Je cherchais un moyen pour sensibiliser les gens et apprendre à mes enfants et petits-enfants à redonner et s’impliquer», indique la cofondatrice de l’évènement, Rhonda Massad.

Cinq banques alimentaires de la région recevront les denrées et fonds qui seront recueillis le 4 novembre, au supermarché Provigo de Kirkland: le Fonds d’aide de l’Ouest-de-l’Île, les Services communautaires On Rock, la Mission de l’Ouest-de-l’Île, le Comptoir alimentaire de Sainte-Anne-de-Bellevue et la banque alimentaire du collège John-Abbott.

Mme Massad souligne ne pas avoir d’objectif précis en termes de montant d’argent ou de denrées à récolter.

«Je ne veux pas mettre de pression sur moi-même et mon équipe. Mais je crois qu’éventuellement, Dieu prendra soin des besoins, quels qu’ils soient. Mon rôle est de tout simplement d’ouvrir la porte et les gens vont venir pour donner», précise-t-elle.

Des besoins pressants

Elle mentionne également que les besoins sont plus grands que jamais cette année.

«Wendy Gariepy de la Mission de l’Ouest-de-l’Île m’a dit qu’elle a 100 familles de plus à aider que l’an dernier. Chez On Rock, ils ont une liste d’attente, quelque chose qui n’était jamais arrivé auparavant. C’est donc une année plus importante que les années précédentes», fait-elle valoir.

Elle ajoute que les denrées les plus recherchées cette année sont le beurre d’arachides, les céréales, la sauce à spaghetti, les nouilles et les items d’hygiène personnelle.

De 9h à 16h, il sera possible de faire un don en nourriture ou en argent, au marché Provigo de Kirkland, au 16900, autoroute Transcanadienne.

Où faire un don avant le 4 novembre

West Spa, 4655, boulevard Saint-Jean, suite 202, Dollard-des-Ormeaux

Ubisoft, 2315H, autoroute Transcanadienne, Pointe-Claire

Pointe-Claire Plaza, 269, boulevard Saint-Jean, Pointe-Claire

Jardins commémoratifs et salon funéraire Rideau, 4275, boulevard des Sources, Dollard-des-Ormeaux