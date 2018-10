Services de plus en plus populaires

Les consultations individuelles en français pour proches aidants offertes par la Société Alzheimer de Montréal dans l’Ouest-de-l’Île voient leur popularité augmenter. Le nombre de dossiers ouverts pour ces services gratuits est en voie de connaître une augmentation de 52% pour l’année fiscale 2018-2019.

Du 1er avril 2016 au 31 mars 2017, 36 nouveaux dossiers avaient été ouverts. L’année suivante, ce sont 34 nouvelles demandes qui ont été initiées.

Cette année, alors que nous ne sommes qu’à la moitié de l’année fiscale, 26 nouveaux dossiers francophones ont été traités.

«Énormément de proches aidants ont besoin de services. Il y a beaucoup plus de diagnostics. Mais c’est certain que les gens nous connaissent davantage. Mais ce n’est pas nécessairement une bonne nouvelle qu’il y ait de plus en plus de besoins», indique la conseillère du réseau-conseil de la Société Alzheimer pour l’ouest de Montréal, Maude Sigouin.

Indépendamment du nombre de nouveaux dossiers ouverts, la Société accompagne une quarantaine de proches aidants francophones dans l’Ouest-de-l’Île lors de consultations individuelles ou familiales avec des conseillers spécialisés.

Ces entretiens gratuits et confidentiels permettent à ceux qui prennent soin d’aînés d’apprendre des stratégies, notamment pour communiquer avec le proche malade, d’acquérir des connaissances sur l’Alzheimer, leurs droits, les ressources disponibles, le système de santé ainsi que de développer de nouvelles habiletés.