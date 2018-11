Les Islanders en demi-finale

Les Islanders du collège John Abbott ont vaincu les Volontaires du cégep de Sherbrooke lors des quarts de finale de division 2 en ligue collégiale de football, samedi, à Sainte-Anne-de-Bellevue. Les Islanders joueront donc en demi-finale, ce week-end.

La rencontre s’est déroulée dans des conditions météorologiques plutôt difficiles alors qu’il faisait froid et qu’un vent fort soufflait au Memorial Field.

«On a commencé avec le vent dans la face. Ce n’était pas évident de jouer au football en attaque. Ça a été laborieux au premier quart, qui s’est terminé 3-0 pour Sherbrooke», indique l’entraîneur-chef des Islanders, Patrick Gregory.

Au deuxième quart, John Abbott a successivement inscrit un touché de sûreté, un majeur, un simple, puis un autre touché pour prendre les devants 17-3 à la 12e minute de jeu.

Les Islanders ont dû résister à une poussée offensive tardive des Volontaires en fin de deuxième quart. Sur le dernier jeu de la première demie, les Islanders ont stoppé leurs adversaires, qui étaient parvenus à moins de cinq verges de la zone des buts.

«On est satisfait de la façon dont on a joué défensivement. Les points qu’on a accordé sont arrivés à la suite d’un touché de sûreté et d’un simple. On voulait que notre défensive connaisse un bon match, qu’elle prenne son rythme, et ça, les joueurs l’ont fait», souligne Gregory.

Les Islanders ont ajouté trois touchés en deuxième demie pour compléter le pointage. Le porteur de ballon, Elijah Williams, s’est illustré dans la victoire, amassant 199 verges au sol.

Demi-finale

John Abbott affrontera les Lynx du cégep Édouard-Montpetit en demi-finale, samedi après-midi, à Sainte-Anne-de-Bellevue. Après avoir perdu leurs deux premiers matches de la saison, les Lynx n’ont plus subi la défaite.

«C’est une excellente équipe. Ils sont sur une lancée victorieuse. Ils ont un excellent quart-arrière, c’est leur leader offensif. Défensivement, ils ont quand même fait du bon travail dans les dernières semaines aussi. C’est un gros défi qui nous attend samedi», soutient Gregory.

Lors du seul affrontement entre les deux équipes cette saison, les Islanders avaient vaincu les Lynx par la marque de 39-11, 1er septembre, à Sainte-Anne-de-Bellevue.