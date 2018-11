Le comité jeunesse de Pointe-Claire formé

Dix résidents de Pointe-Claire ont été sélectionnés pour faire partie du nouveau comité consultatif jeunesse de la Ville, qui aura pour mandat de proposer des recommandations aux élus en vue d’améliorer le milieu de vie.

Les membres, qui ont été présentés au public lors de la dernière séance du conseil municipal, le 6 novembre, ont été choisis entre autres en fonction de leur engagement communautaire.

Âgé de 17 ans, Marc Siou est confiant que les propositions du groupe consultatif seront prises en considération par le conseil municipal.

«Quand j’étais plus jeune, j’ai eu accès à toutes les différentes activités qu’il y avait ici, indique-t-il. Je veux aider les jeunes à se développer. Je voudrais mettre en place plus d’infrastructures sportives intérieures où on pourrait pratiquer des sports comme le badminton. On a beaucoup de parcs extérieurs, mais, pendant l’hiver, c’est un petit peu plus difficile».

Les 10 membres, qui ont été choisis parmi un total de 27 candidatures, sont âgés de 14 à 21 ans. Le comité est également composé de la conseillère municipale du district 4, Tara Stainforth, d’un responsable de la Ville et d’un représentant du milieu scolaire. Seuls les jeunes ont cependant le droit de vote.

Les travaux du comité débuteront dès janvier, notamment avec l’élection d’un président et d’un vice-président.

Les jeunes participeront à un minimum de sept rencontres par année pour analyser des projets et présenter des recommandations au conseil municipal pour bonifier les activités, services et installations publics afin qu’ils répondent toujours mieux à leurs besoins.

Ils seront également amenés à représenter la Ville lors d’événements tels que l’inauguration du parc de planche à roulettes, au printemps.

Une cérémonie est prévue dans les prochaines semaines afin de permettre aux jeunes de rencontrer les membres du conseil et faire connaissance avec eux.