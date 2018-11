Les Islanders trébuchent en finale du Bol d’Or

Les Islanders ont été défaits en finale du Bol d'Or pour une deuxième année consécutive, vendredi. Denis Germain/Cités Nouvelles Previous photo Next photo







Les erreurs ont coulé les Islanders du collège John Abbott en finale de division 2 du Bol d’Or, vendredi. Pour une deuxième année consécutive, ils ont été défaits par le Noir et Or du collège de Valleyfield, au centre Claude-Robillard d’Ahuntsic-Cartierville. La troupe de l’entraîneur-chef Patrick Gregory s’est inclinée 35-13.

«On a commis des erreurs difficiles à surmonter dans un match de championnat contre une très bonne équipe», indique Gregory.

L’attaque de John Abbott a été menaçante en début de rencontre, mais a été victime d’une interception à la ligne de 25 verges.

Trois jeux plus tard, le quart-arrière de Valleyfield, Gabriel Cyr-Dandurand prend la défensive adverse par surprise avec une course de près de près de 100 verges pour marquer le premier touché du match, un peu plus de six minutes après le coup d’envoi.

John Abbott écope d’une pénalité coûteuse en début de deuxième quart. Le Noir et Or est sur le point de dégager depuis sa ligne de 21 lorsque les Islanders sont pris en défaut pour rudesse sur le botteur. Cela mène le porteur de ballon de Valleyfield, Martin Blais, d’inscrire un touché de près de 40 verges.

Les Islanders cafouillent sur leur possession suivante. Sur une tentative de dégagement, la remise au botteur est ratée et dans la cohue qui s’ensuit, le demi défensif du Noir et Or, Ludovic Gauthier, parvient à récupérer le ballon dans la zone des buts.

Espoir

Le demi-défensif des Islanders, Liam Pietrantonio, réalise une interception en territoire du John Abbott avec un peu plus de deux minutes à faire à la demie.

Le receveur Jake Saikaley place ensuite son équipe en position de marquer avec deux attrapés totalisant une quarantaine de verges.

Avec 17 verges à franchir, les Islanders choisissent de courir. Le quart-arrière Jack Zergiotis obtient un premier jeu crucial sur un quatrième essai, permettant à son équipe de poursuivre l’attaque. Le Noir et Or est pénalisé sur le jeu et le porteur de ballon, Elijah Williams, inscrit un majeur d’une verge sur le jeu suivant.

À la mi-temps, le pointage est de 21-6 en faveur du Noir et Or.

Deuxième demie

Les Islanders commettent une autre erreur coûteuse en fin de troisième quart. Ils échappent le ballon à leur ligne de 13 verges. Le Noir et Or capitalise quelques jeux plus tard alors que Martin Blais inscrit son deuxième touché du match.

Avec moins d’une minute à faire au troisième quart, Valleyfield est en avant 28-6. Le Noir et Or porte la marque à 35-6 en début de quatrième quart. Les Islanders répliquent quelques minutes plus tard, mais ce sera trop peu, trop tard.

«On a été un petit peu plus opportuniste. On a profité de leurs erreurs et ça a fait la différence», souligne l’entraîneur-chef du Noir et Or, Patrick Nadeau.

L’an dernier, le Noir et Or l’avait emporté 38-25 en finale de division 2 du Bol d’Or.