Nouveau programme à Gérald-Godin

Les adultes désirant s’orienter vers une carrière d’agent de sécurité publique municipale ont maintenant accès à une formation unique au Québec. Le cégep Gérald-Godin, à Sainte-Geneviève, offre depuis le début du mois, une attestation d’études collégiales (AEC) en sûreté urbaine.

Le développement du nouveau programme a débuté il y a un an et demi à la demande de municipalités du Grand Montréal qui disposent d’un service de sécurité publique.

Plus d’une dizaine de villes et d’arrondissements, notamment Pointe-Claire, Pierrefonds-Roxboro, L’Île-Bizard – Sainte-Geneviève, Kirkland et Sainte-Anne-de-Bellevue, ont activement participé à l’élaboration de la formation de 660 heures.

«On est allé patrouiller avec les gens pour recueillir les compétences nécessaires. On a aussi sondé les patrouilleurs et leurs officiers. C’est ultra-collé à la réalité des opérations quotidiennes», indique le conseiller pédagogique, Philippe Chevalier.

Un total de 17 étudiants entre 18 à 50 ans se sont inscrits pour la première session qui a commencé le 12 novembre. Les cours se poursuivront jusqu’en juin.

Demande grandissante

M. Chevalier s’attend à ce que le nombre d’intéressés augmente étant donné les besoins grandissants en matière de sécurité publique. Quelque 17 villes offraient ce service lorsque les démarches ont débuté.

«Elles sont maintenant 24 deux ans après», fait-il valoir.

Tous les enseignants du nouveau programme sont des officiers et gestionnaires de sécurité publique municipaux.

«Ce sont des gens de terrain. Ce sont des anciens policiers ou encore en exercice qui sont familiers avec le monde municipal et les services de sécurité de proximité», souligne M. Chevalier.

La formation se termine par un stage en patrouille municipale. La formation est donnée à temps plein, de jour.