Nez rouge cherche des bénévoles

Opération nez rouge lancera sa campagne de raccompagnement du temps des fêtes le 30 novembre prochain. L’an dernier, plus de 1700 bénévoles ont effectué des milliers de raccompagnements dans l’île de Montréal, dont 86 à partir de l’Ouest-de-l’Île.

La Fondation du cégep du Vieux-Montréal chapeaute depuis plus d’une vingtaine d’années le service de raccompagnement pour l’ensemble de la métropole.

«Plus on a de bénévoles, plus on est capable de faire de transports, souligne le coordonnateur, François Monette. Notre slogan « la meilleure idée de la soirée », s’applique aussi pour ceux qui pensent s’impliquer comme bénévole. C’est une expérience unique. Les bénévoles finissent toujours leurs soirées avec des anecdotes incroyables.»

Des entreprises proposent souvent à leurs employés de faire une soirée de raccompagnements dans le but de faire du team building.

«Ça crée des liens parce qu’on a toujours des histoires à raconter et en même temps, on a l’occasion de redonner à la société en rendant les routes du Grand Montréal plus sécuritaires», précise-t-il.

Le service sera offert jusqu’au 31 décembre avec une pause les 2, 3, 4, 9, 10, 11, 16 et 17 décembre.

Rappelons que la première édition de nez rouge a eu lieu à Québec, il y a plus de 30 ans. Un professeur de mathématiques, Jean-Marie De Koninck, qui était aussi entraîneur de l’équipe de natation de l’Université Laval, cherchait une façon originale de financer son équipe.

Il a donc mis à contribution ses 25 nageurs et nageuses pour offrir aux automobilistes ayant pris un verre de trop la possibilité d’aller les reconduire chez eux. La première opération nez rouge s’est déroulée en décembre 1984.