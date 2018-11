Efforts récompensés

Quatre jeunes golfeurs de 13 à 17 ans de Pierrefonds-Roxboro et Beaconsfield se sont distingués pour leur excellence sportive et académique. Récipiendaires de bourses de la Fondation de l’athlète d’excellence du Québec (FAEQ) et de Golf Québec, ils figuraient parmi les 27 jeunes qui se sont partagé 74 000$.

Logan Boucher

Logan Boucher de Beaconsfield étudie est un élève de 5e secondaire au programme sport-études golf du Collège de Montréal. Il a maintenu une moyenne de 83 % l’année dernière, ce qui lui a mérité une bourse 3 000$.

«D’être sélectionné parmi les meilleurs golfeurs, c’est un honneur, indique-t-il. Ces bourses sont excellentes pour plein de joueurs qui n’ont peut-être pas les moyens d’aller jouer dans des tournois aux États-Unis ou en Ontario».

L’athlète de 16 ans également connu du succès sur les terrains de golf, notamment comme champion québécois junior dans la catégorie juvénile et deuxième au classement général chez les moins de 18 ans. Logan s’est également placé quatrième au Championnat de l’Ontario Premiers élans.

Membre du club Summerlea, à Vaudreuil-Dorion, l’adolescent a aussi été choisi au sein de l’équipe du Québec pour le Championnat canadien junior.

Emily Romancew

Originaire de Pierrefonds-Roxboro, Emily Romancew est quant à elle étudiante en sciences au collège John Abbott. L’élève de secondaire 5 à l’école Des Sources a obtenu une moyenne de 87% l’an dernier et a reçu 4 000$ pour l’excellence de ses résultats scolaires.

«C’est un sentiment très incroyable d’être récompensée pour tous mes efforts», souligne la joueuse de 17 ans.

Membre du club Elm Ridge à L’Île-Bizard, elle a terminé première au Championnat provincial junior dans la catégorie juvénile et troisième au classement général cette année. Emily a aussi fini première au Championnat du Québec Premiers élans et à la Classique Optimiste Assante.

Elle s’est aussi classée troisième à égalité au Championnat de l’Ontario Premiers élans et première aux Championnats canadiens de l’Association canadienne du sport collégial (ACSC).

Thomas Stafford

Thomas Stafford est résident de Beaconsfield et étudie en secondaire 5 au programme sport-études golf du Collège de Montréal. L’an dernier, il a conservé une moyenne académique de 80% tout en étant membre du club Royal Montréal, et s’est ainsi vu remettre 3 000$.

Le montant servira à financer ses déplacements. «Je vais jouer de plus en plus de tournois aux États-Unis et à travers le Canada», précise-t-il.

Le golfeur de 16 ans a fini 3e à l’Invitation junior Graham Cooke, 7e au Championnat provincial junior dans la catégorie juvénile et 13e au Championnat de l’association canadienne junior (CJGA).

Christopher Vandette

Également originaire de Beaconsfield, Christopher Vandette étudie en 12e année à l’école en ligne de la municipalité de Sooke, en Colombie-Britannique. Membre du club Summerlea, il a obtenu une bourse de 4 000$.

L’adolescent de 17 ans a fini premier au Duke of York Young Champions Trophy. Il est aussi l’actuel champion canadien junior. Il s’est classé deuxième au Championnat du Pacifique Premiers Élans et deuxième à égalité au Championnat amateur d’Hawaii.