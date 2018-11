Découvrez la culture allemande des fêtes

Vin chaud, gourmandises, gaufres, saucisses grillées, salade de pommes de terre, gâteaux maison et autres sucreries, l’école allemande Alexander Von Humboldt de Baie-D’Urfé offrira, dimanche après-midi, un aperçu de la culture germanique à l’occasion de son bazar de Noël.

Plus de 50 artisans seront sur place pour vendre des articles artisanaux et des spécialités allemandes. Il y aura aussi une vente d’œuvres d’art et un photomaton. Les profits serviront à financer les programmes et activités de l’école.

«C’est une tradition des villes allemandes. Dans les centres-ville, par exemple de Munich ou Berlin, on retrouve la même atmosphère, indique la gestionnaire de développement et marketing, Tatjana Fuhr. C’est très froid en Allemagne à cette époque de l’année. C’est pourquoi ils célèbrent notamment avec du vin chaud, du thé et du chocolat chaud».

Ce sera la 38e édition du bazar de Noël à l’école de la rue Victoria. La fête a attiré au cours des dernières années jusqu’à 4000 visiteurs par année.

«Ça a commencé dans la communauté allemande. Les gens cherchaient ça parce que ça n’existait pas à Montréal. Maintenant, il y a des marchés de Noël un peu partout, mais à l’époque, ce n’était pas connu ici. La communauté allemande se réunissait ici pour avoir cette atmosphère», souligne Mme Fuhr.

Le bazar, qui est ouvert au grand public, se déroulera de 10h à 16h. L’admission est gratuite et un service de garde sera disponible.