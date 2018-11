Ouverture officielle de la clinique Connexion

Ouverte en mai, la clinique Connexion de L’Île-Bizard, qui offre des services de réadaptation, a récemment fêté son ouverture officielle. Famille, amis, représentants d’organismes communautaires de la région et élus municipaux se sont rassemblés à l’établissement du boulevard Chèvremont pour célébrer, le 9 novembre.

Constituée en organisme à but non lucratif, la clinique offre notamment des services en prévention, dont des ateliers gratuits pour adultes et des services d’intervention en petits groupes pour les enfants.

Des services plus spécialisés en orthophonie, ergothérapie, neuropsychologie, psychoéducation, art-thérapie sont aussi proposés. La fondatrice, Joanie Hubert, aimerait éventuellement fournir des traitements en orthopédagogie.

Cette dernière mentionne par ailleurs que le conseil d’administration de la clinique aurait besoin d’un membre additionnel.

«Il nous manque une personne très cruciale, quelqu’un avec des compétences en gestion financière ou en développement de marché (marketing). C’est en raison d’un prêt qu’on a avec le Réseau d’investissement social du Québec (RISQ). C’est une de leurs exigences», indique-t-elle.

Le titre exact de cette personne au sein du conseil d’administration resterait à déterminer.