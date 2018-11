Sophie McCann confirmée comme directrice générale de Partage-Action

L’organisme de sociofinancement Partage-Action de l’Ouest-de-l’Île a une nouvelle directrice générale. Sophie McCann, qui avait assuré l’intérim en septembre, à la suite du départ de Leanne Bayer, a finalement été confirmée dans ses fonctions, le 16 novembre.

Avant de se joindre à Partage-Action, Mme McCann était directrice et propriétaire de SimpleXpression, une agence de communication de l’Ouest-de-l’Île se spécialisant en communications et en philanthropie.

«Quand je suis entrée en poste, le but n’était que de faire un intérim. J’avais ma propre entreprise et je leur avais dit que je pouvais les aider jusqu’à Noël. Ça n’a pris que quelques semaines [pour changer d’avis]. C’est une belle cause. On y travaille pour quelque chose de beaucoup plus grand que juste soi, son salaire ou sa compagnie», indique-t-elle.

Mme McCann souligne par ailleurs que la campagne de financement 2018-2019 progresse rondement. L’objectif est d’amasser 1,3 M$.

«On est un petit peu en avance par rapport à l’an dernier. C’est très encourageant», avance-t-elle.

Partenaires corporatifs

Si elle dit ne pas avoir commencé la planification à long terme, Mme McCann fait valoir qu’à court et moyen terme, un des buts sera d’augmenter le nombre de partenaires corporatifs.

«C’est grâce à eux qu’on peut redonner 100 % de l’argent amassé, car ils paient nos dépenses. C’est important d’accroître leur nombre pour qu’on soit capable de conserver notre modèle», soutient-elle.

Mme McCann mentionne que depuis son entrée en poste, une révision importante du catalogue des évènements caritatifs de Partage-Action a été effectuée.

«On a revu tous nos évènements et on a fait le ménage. On va en abandonner certains et on va en créer des nouveaux. Il y en a qu’on va modifier pour leur donner un <@Ri>twist<@$p> plaisant», précise-t-elle.

Leanne Bayer, qui avait pris les rênes de Partage-Action à l’été 2016, a quitté ses fonctions de directrice générale, le 24 août, afin d’aller relever d’autres défis professionnels dans le domaine du développement international, en Europe.