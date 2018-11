Brookwood toujours invaincu

L’équipe bantam AAA du programme de basketball Brookwood a conservé sa fiche parfaite, ce week-end, inscrivant deux victoires, dont un gain de 72-60 contre Laval, à l’école secondaire Saint-Maxime, dimanche. Brookwood, qui est basé à l’école secondaire Riverdale de Pierrefonds, avait battu LaSalle 65-31, la veille.

Les joueurs de l’entraîneur-chef Sheldon Lewis ont connu un lent départ contre Laval, qui a pris les devants 15-10 au terme du premier quart, le 25 novembre. Jaylen Pierredu Laval s’est démarqué avec trois paniers.

«Ils étaient prêts pour nous en première demie. On a pris ça relaxe au début», indique Lewis.

Cependant, Brookwood a inscrit 22 points au deuxième quart pour prendre les devants 32-30 au milieu du match.

Au troisième engagement, l’attaque de Brookwood a produit à un rythme régulier, ce qui lui a permis de garder Laval à distance au cadran indicateur. Antwon Raymond obtient notamment quatre paniers.

Les représentants de l’Ouest-de-l’Île ont les devants 51-41 au terme du troisième quart.

Quatrième quart

Letrell Jeremiah de Brookwood a marqué sur un rebond pour faire 53-41 lors de la première minute de jeu.

Puis, son coéquipier Felix Kossaras s’est frayé un chemin jusqu’au panier pour porter la marque à 55-41 quelques secondes plus tard.

Laval a inscrit deux points sur des lancers au panier avant que le garde de Brookwood, Renz Jayme, ne parvienne à faire 57-43 sur un bel effort offensif. Il a ensuite ajouté un point sur un lancer au panier.

Jayme a ensuite profité d’une belle passe pour s’approcher du filet et marquer, portant la marque à 60-43 avec un peu plus de cinq minutes à faire au quatrième quart.

C’était 65-46 pour Brookwood, lorsque Jayme a intercepté une passe d’un adversaire avant de faire 67-46, avec 3:38 à faire au cadran.

Justin Guillaume de Laval a rétréci l’écart à 67-48 avant qu’Antwon Raymond ne fasse 69-48 au terme d’une belle incursion. Avec un peu plus de trois minutes à faire au quatrième quart, Brookwood menait une confortable avance de 21 points.

Laval a joué avec l’énergie du désespoir, inscrivant 12 points par la suite, mais ce sera trop peu trop tard.

«En parlant aux jeunes, ils ont décidé de travailler fort en deuxième demie et on a pris le dessus. On a monté notre niveau d’énergie. On a mis de la pression. Ils ont échappé le ballon ce qui nous a permis de marquer des points faciles», fait valoir Lewis.

De son côté, l’entraîneur-chef du Laval, Sammy Pierre, note que sa défensive a connu un petit relâchement en deuxième moitié de match.

«Notre défensive n’était pas aussi serrée qu’au début. Il y avait de petites erreurs mentales. Mais on s’améliore tranquillement et éventuellement, on sera capable de battre une équipe comme Brookwood», souligne-t-il.

L’escouade bantam AAA de Brookwood jouera son prochain match à domicile, le 2 décembre, contre Pagé Concordia.