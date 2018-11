Refonte du bureau du citoyen de Pierrefonds

Les résidents de Pierrefonds-Roxboro peuvent depuis peu profiter d’une réorganisation des comptoirs de service à la mairie d’arrondissement. Les guichets du département des permis du deuxième étage ont déménagé au rez-de-chaussée dans l’ancien bureau du citoyen, renommé bureau accès Montréal (BAM) au terme d’une refonte complète.

Un guichet additionnel permettant aux résidents de rencontrer un inspecteur en bâtiment a aussi été aménagé.

En plus d’avoir changé le mobilier et les fenêtres de cette section de la mairie, l’administration a fait ajouter des tablettes électroniques dans la salle d’attente ainsi qu’un écran de télévision qui diffuse de l’information sur les programmes et activités municipales.

Le projet, qui comprend aussi le réaménagement des bureaux situés derrière les guichets de service, a coûté 200 000 $.

«Les gens peuvent maintenant obtenir leur permis ou en faire la demande et, en même temps, payer d’autres choses. Ça leur évitera de perdre du temps à monter les escaliers ou prendre l’ascenseur. On donne ainsi l’opportunité aux citoyens d’avoir l’information au même endroit et beaucoup plus facilement», indique le maire d’arrondissement, Dimitrios (Jim) Beis.

L’inauguration du BAM a été effectuée le 27 novembre.