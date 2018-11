Inondation au Pionnier

Le bar Le Pionnier fait encore parler de lui. Le sous-sol de l’immeuble situé au cœur du village de Pointe-Claire a été inondé, dimanche, en soirée. Un bris dans la conduite d’alimentation du système de gicleurs serait à l’origine du sinistre.

Le service inspection de la sécurité publique de la municipalité a été informé de la situation à 17h.

Des inspecteurs se sont rendus sur place avec des employés des travaux publics ainsi que l’unité de sauvetage volontaire de Pointe-Claire. La situation a été rétablie à 21h30 alors que l’eau a pu être entièrement pompée.

On ignore l’étendue des dégâts et ce qui est à l’origine du bris.

Démolition

On se rappellera que de nombreuses procédures pour empêcher la démolition du Pionnier ont été vaines. Gestion Koebra souhaite remplacer le bard du chemin Bord-du-Lac par des condos. Le promoteur devra toutefois revoir son projet afin de respecter le caractère historique et patrimonial du village.

Tout projet futur pour le site du Pionnier devra reconstituer le plus fidèlement possible les deux façades de l’hôtel originel existant au début du XXe siècle, incluant le déclin horizontal et les balcons.

Gestion Koebra dispose de six mois pour faire approuver ses nouveaux plans.