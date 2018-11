Programme Votre Bloc récompensé

L’engagement de la Ville de Pointe-Claire envers ses aînés a récemment été honoré. La municipalité a remporté le Prix de soutien au bénévolat en loisir et en sport Dollard-Morin pour son programme Votre Bloc, qui permet aux citoyens de 65 ans et plus de présenter des sessions d’information à d’autres aînés.

Grâce à Votre Bloc, les aînés de Pointe-Claire peuvent présenter des expériences personnelles ou professionnelles, leurs passions et connaissances. Une dizaine de présentations ont eu lieu jusqu’ici. Les thèmes de la cuisine, la collection, l’art, le voyage et l’activité physique ont été abordés.

Ces bénévoles sont soutenus et encadrés par la Ville, qui offre gratuitement l’espace dans ses différentes salles municipales.

«Votre Bloc valorise le leadership, la sagesse et le savoir des aînés afin de briser l’isolement social et favoriser leur bien-être » indique le maire de Pointe-Claire, John Belvedere.

L’initiative lancée en octobre 2017 s’est vu décerner son prix au concours de l’Association québécoise du loisir municipal (AQLM), lors de la 19e Conférence annuelle du loisir municipal, à Québec.

Prix

En plus de souligner l’engagement des villes et des organismes, comme les écoles, le prix Dollard-Morin, créé par le ministère de l’Éducation, vise à récompenser l’apport des bénévoles au développement de leur communauté.

«Si le loisir est une façon de vivre, le bénévolat est une raison de vivre», disait Dollard Morin, aussi surnommé Monsieur Loisir.

L’ancien journaliste de La Presse a écrit quelque 8 500 chroniques en loisir à partir du milieu des années 1950. Parallèlement, il sera chargé de la formation de moniteurs et bénévoles en loisir pendant plus de 25 ans dans des écoles, en plus d’enseigner à l’École des guides touristiques de Montréal.

Il a également participé à la création du Haut-Commissariat à la jeunesse, aux loisirs et aux sports avant de décéder en avril 1992.

Au Québec, quelque 590 000 personnes réalisent annuellement des actions bénévoles en loisir et en sport.