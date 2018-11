460 000 $ pour la Fondation du Lakeshore

La 18e édition du Bal Lakeshore, qui avait lieu récemment, a permis à la Fondation de l’Hôpital général du Lakeshore (FHGL) d’amasser 460 000$ pour l’amélioration des soins et services à l’établissement de santé de Pointe-Claire, notamment l’achat d’équipement spécialisé pour les départements d’obstétriques et de soins intensifs.

C’est au son de la cornemuse, de musiciens et de danseurs aux costumes folkloriques du monde entier, que plus de 350 dignitaires, politiciens et convives ont été accueillis à l’Hôtel Marriott Terminal Aéroport de Montréal, le 17 novembre.

Cocktail, repas cinq services, bar ouvert, performance du groupe Electrik, encan silencieux et témoignages, étaient au programme.

«Avec le thème du voyage autour du monde, nous avons voulu rendre hommage à la diversité culturelle de notre communauté. Nous célébrons cette diversité, car elle éclaire, égaye et enrichit nos vies, elle élargit nos horizons et nous permet de nous épanouir », souligne directrice générale de la FHGL, Heather Holmes.

L’an dernier, le Bal Lakeshore avait généré des profits de 500 000 $.