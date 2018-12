Adam Sinagra nommé joueur par excellence

Un athlète originaire de Pointe-Claire a remporté le plus prestigieux honneur du football universitaire canadien. Évoluant avec les Dinos de l’Université de Calgary pour une troisième année consécutive, le quart-arrière Adam Sinagra a mérité le trophée Hec Crighton, remis au joueur par excellence du football U Sports.

Ayant pu côtoyer de grands joueurs de la Ligue canadienne de football (LCF) comme Dave Dickenson et Bo Levi Mitchell lors de son séjour au camp des Stampeders, au printemps dernier, l’athlète de 23 ans a enchaîné avec l’une des meilleures saisons de l’histoire du football de l’Ouest canadien.

«Quand tu as l’occasion d’apprendre de deux des meilleurs joueurs en LCF présentement, ça joue en ta faveur. Personnellement, ça m’a définitivement aidé parce que le rythme de jeu est tellement rapide à ce niveau. Ça a en quelque sorte ralenti les choses lorsque je suis retourné à l’université et ça m’a donné un peu plus de confiance en moi», fait valoir l’étudiant en arts.

Ses 3233 verges par la passe ont établi un nouveau record pour U Sports, et il a mené les Dinos à une saison parfaite de 8 victoires, aucune défaite. L’équipe a d’ailleurs aligné l’attaque la plus puissante du pays, avec une moyenne de 570,9 verges par match.

De son côté, Sinagra a dominé la conférence Canada-Ouest en inscrivant 23 passes de touché, se classant deuxième au pays à ce chapitre.

«C’est l’aboutissement de tous nos efforts en tant qu’équipe, explique Sinagra. En tant que quart-arrière, on ne peut pas vraiment bien performer sans ses coéquipiers. Le football c’est vraiment le sport d’équipe par excellence».

Dans une classe à part

En remportant le trophée Hec Crighton, Sinagra se joint à une classe d’athlètes de haut niveau, qui inclut notamment certains membres du personnel d’entraîneurs des Dinos. Les anciens quarts-arrière Erik Glavic (2007) et Andrew Buckley (2014 et 2015) avaient également remporté cet honneur auparavant.

Glavic est aujourd’hui entraîneur des quarts-arrière alors que Buckley agit comme consultant, également auprès des quart-arrière.

«Ils sont là pour nous aider à nous développer. Chaque fois qu’ils voient quelque chose que je ne vois pas, ils m’aident. C’est bien de les avoir avec nous parce qu’ils ont eux-mêmes été sur le terrain, et récemment en plus.», souligne Sinagra.

Il s’agit de la cinquième saison consécutive au cours de laquelle un joueur de Canada-Ouest remporte le plus prestigieux prix individuel du football universitaire canadien. Mais c’est la première fois qu’un diplômé du collège John-Abbott remporte ce trophée.

«Adam est un compétiteur féroce, souligne l’entraîneur-chef des Islanders, Patrick Gregory, qui a côtoyé Sinagra en 2015. Il a contribué à créer un standard d’excellence qui demeure toujours très présent dans notre programme».

Le prix a été remis le 22 novembre au centre Vidéotron de Québec, lors du gala de la Coupe Vanier.