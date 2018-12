Rénovations au Lakeshore

Quatre douches de l’unité de psychiatrie de l’Hôpital général du Lakeshore, à Pointe-Claire, seront réaménagées cet hiver. Les travaux, qui pourraient coûter jusqu’à 253 000 $, pourraient prendre 10 semaines à réaliser.

L’administration évalue qu’il existe un risque quoique faible que de l’amiante ait pu être utilisé dans la construction de l’hôpital, dans les années 1960. Cela expliquerait en partie l’estimation plutôt élevée des coûts du chantier. Si l’entrepreneur venait à découvrir ce matériau, des précautions devraient être prises pour protéger les travailleurs, les patients et les membres du personnel.

Jugées vétustes par le Centre intégré universitaire de santé et services sociaux (CIUSSS) de l’Ouest-de-l’Île, les douches à remplacer ont été aménagées il y a plus de 20 ans. Les travaux consisteront à améliorer le système de ventilation, les planchers en céramique, les murs et les appareils de douche en tant que tels.

Un appel d’offres a été lancé pour trouver un entrepreneur, le 29 novembre.