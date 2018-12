Tournois sportifs inter-écoles

Une centaine d’élèves en provenance de sept écoles primaires de l’Ouest-de-l’Île se sont réunis à l’école Dollard-des-Ormeaux, le 23 novembre, à l’occasion du premier d’une série de trois rendez-vous intitulés les Tournois sportifs amicaux Ouest.

Les équipes mixtes composées d’élèves de cinquième et de sixième année des classes ordinaires et d’accueil, se sont affrontées au spikeball, un sport inspiré du volleyball et qui exige comme matériel un petit trampoline ainsi qu’une balle jaune.

Comme il n’y a pas de médailles et qu’aucun champion n’est proclamé, l’atmosphère était joyeuse et détendue.

«Nous savons qu’ils comptent les points dans leur tête, mais l’objectif est avant tout de s’amuser et de se rencontrer dans un esprit de vivre ensemble», indique Vincent Bouchard, enseignant d’éducation physique à l’école du Bois-de-Liesse.

Les jeunes ont maintenant rendez-vous le 21 janvier à l’école du Bois-de-Liesse pour jouer au soccer et le 27 mars à l’école Sainte-Geneviève Ouest pour jouer au kinball.

Les écoles du Bois-de-Liesse (Dollard-des Ormeaux), du Grand-Chêne (Pierrefonds), Dollard-des Ormeaux (Dollard-des Ormeaux), Jonathan-Wilson (L’Île-Bizard), Lalande (Roxboro), Sainte-Geneviève Ouest (Sainte-Geneviève) et Saint-Luc (Dollard-des Ormeaux) participent à ces activités.