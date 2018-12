Le train des fêtes à Beaconsfield

Ils étaient nombreux à s’être réunis à la gare de train de Beaconsfield, la semaine dernière, afin de s’imprégner de l’atmosphère de Noël, à l’occasion du passage du train des Fêtes du Canadien Pacifique (CP). L’évènement caritatif annuel a permis à Moisson Montréal d’amasser près de 17 500$ et plus de 1100 kg de denrées cette année.

Parti d’Adirondack Junction/Kahnawake, le 25 novembre, le train entièrement recouvert de lumières de Noël est entré en gare à Beaconsfield, peu avant 20h30, le 27 novembre.

Les quelques centaines de personnes qui étaient sur place ont pu assister à des prestations musicales des artistes Terri Clark, Sierra Noble et Kelly Prescott.

Le train des Fêtes est, en fait, constitué de deux trains qui sillonnent le Canada et les États-Unis dans 164 collectivités le long du réseau ferroviaire.

Chaque arrêt donne l’occasion au CP d’inviter le public de faire des dons en argent ou en denrées afin de répondre aux besoins des banques alimentaires locales.

«C’est un privilège pour le CP de pouvoir appliquer un programme comme celui-là et de fraterniser avec autant de collectivités le long de notre réseau», indique le président et chef de la direction du CP, Keith Creel.

Depuis son lancement en 1999, ce programme a permis de recueillir plus de 14,5 M$ et 4,3 millions de livres de denrées pour des collectivités qui bordent les voies du CP au Canada et aux États-Unis.