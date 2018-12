Nouveau concessionnaire Jaguar-Land Rover

Les consommateurs de l’Ouest-de-l’Île désirant se procurer une berline de marque Jaguar ou un véhicule utilitaire sport Land Rover pourront le faire sans avoir à quitter la région, dès l’été prochain. Un nouveau concessionnaire d’une superficie de plus de 5500 mètres carrés sera construit sur le boulevard Saint-Jean, à Dollard-des-Ormeaux.

Le projet, qui nécessitera un investissement de plus de 20 M$, permettra la création de 70 à 80 emplois. Ce sera le quatrième concessionnaire Jaguar Land Rover dans la région métropolitaine de Montréal, après celui de Brossard, Laval et sur Décarie.

«La croissance a été tellement énorme pour les marques Jaguar et Land Rover au Canada et au Québec en particulier qu’on voit le besoin pour un quatrième concessionnaire dans la région. On doit se rapprocher de nos clients. La commodité et le temps de trajet vers le concessionnaire doivent être plus courts», indique le président de Jaguar Land Rover Canada, Wolfgang Hoffman.

La construction du nouvel immeuble nécessitera la démolition des anciens concessionnaires Audi et Hyundai situés un peu au nord de la rue Harris.

L’excavation du site et l’aménagement de la fondation se feront cet hiver. La charpente de métal devrait apparaître au début du printemps. L’ouverture est prévue au plus tard en août.