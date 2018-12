Accompagner la croissance

S’attendant à voir son nombre d’employés doubler au cours des deux prochaines années, le fournisseur de logiciels Mogile Technologies pourra, l’an prochain, bénéficier du soutien d’experts du milieu des affaires pour gérer sa croissance. La firme basée à Kirkland a été choisie dans le cadre de l’édition 2019 du Parcours Innovation PME Montréal.

Réservé aux entreprises de moins de 250 employés ayant un chiffre d’affaires supérieur à 1 M$, le programme a pour but de fournir un encadrement personnalisé pour résoudre une problématique.

Parmi les activités et services offerts, on compte des formations académiques offertes par Mosaic HEC, des ateliers en innovation, des formations sur le big data, les réseaux sociaux, le développement durable, le courage managérial ou encore l’amélioration continue.

Un accès gratuit à la conférence de réseautage C2 Montréal est également fourni, en plus de 20 heures d’accompagnement par des conseillers en innovation.

Des forfaits d’accompagnement sur mesure (exportation et études de marché), des tests psychométriques ainsi que quatre activités de réseautage professionnel sont aussi prévus.

«C’est un accompagnement de haut niveau, indique le président directeur général, Simon Ouellette. On part d’une entreprise qui est de la grosseur d’une famille à quelque chose de vraiment plus gros. Au Québec, on a un taux de chômage parmi les plus bas et il va falloir qu’on embauche pendant cette période-là. Ce sont de beaux problèmes à résoudre».

M. Ouellette estime que l’aide sera utile pour gérer les modifications qu’il faudra apporter à la structure d’entreprise.

«Il n’y a pas beaucoup de paliers à l’intérieur de la compagnie. Lorsqu’on va commencer à grossir, notre culture d’entreprise va changer. Nos employés ont été habitués à une culture hyper slack avec une proximité entre tout le monde. La journée qu’on sera rendu à 20, 25 ou 30, ce ne sera plus la même dynamique», souligne-t-il.

Chargehub

Oeuvrant dans le domaine du véhicule électrique, Mogile Technologies opère la plateforme Chargehub, qui est utilisée par des automobilistes afin de localiser les bornes de recharge publiques en Amérique du Nord.

L’entreprise gère également d’autres plateformes informatiques, notamment pour des fournisseurs d’électricité américains ayant des programmes incitatifs par rapport aux véhicules électriques.

La firme gère aussi différents programmes en lien avec les véhicules électriques pour le constructeur automobile Kia Canada.

Présidé par la Ville de Montréal, le jury de Parcours Innovation PME Montréal a sélectionné 40 entreprises lauréates cette année, dont six à but non lucratif, parmi 99 candidates.

Ces entreprises devaient soumettre une problématique d’affaires et devaient posséder, notamment, un fort potentiel de croissance.

En trois ans, le programme piloté par la Ville de Montréal et l’organisme PME MTL a engendré la création de quelque 1000 emplois à valeur ajoutée dans la métropole.