Nouveau Bureau en gros

Quelque 150 personnes ont assisté à la cérémonie d’inauguration du nouveau magasin Bureau en gros de Kirkland, samedi. L’ancienne succursale de Pointe-Claire a dorénavant pignon à l’angle du boulevard Saint-Charles et de l’autoroute 40.

«C’est aussi une transformation, indique vice-président régional des ventes et des opérations pour l’Est du Canada, Rudel Caron. On passe d’une aire où on avait un magasin de style entrepôt à une entreprise du travail et de l’apprentissage.»

Au milieu du magasin, un auditorium d’environ 50 places sera disponible pour des conférences. La salle est dotée de neuf écrans géants, d’un système de son et de caméras.

«Ce sera pour le milieu des affaires et de l’éducation, ou des gens de la communauté de l’Ouest-de-l’Île qui veulent louer l’espace pour créer des évènements», mentionne M. Caron.

Près de 1000 nouveaux produits sont également disponibles.

«Ce sont des produits beaucoup plus modernes et plus agencés pour aider monsieur et madame tout le monde ou les entrepreneurs au niveau de leur créativité, pour qu’ils soient plus productifs au niveau de leur travail. On a des sections de meubles plus modernes un peu à la IKEA. Quelque chose de plus au goût du jour», précise-t-il.

Plusieurs dignitaires ont participé aux célébrations, samedi, dont la femme d’affaires Danièle Henkel et le maire de Kirkland, Michel Gibson.

Les 100 premières personnes ont eu droit à une carte cadeau d’une valeur entre 5$ et 100$. Tous les consommateurs avaient par ailleurs droit à un rabais de 10% sur toute la marchandise en magasin.