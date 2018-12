Nouvelle signalisation pour piétons

De nouveaux feux clignotants pour piétons seront installés au printemps à cinq intersections avec un achalandage important à Pointe-Claire. La Ville veut ainsi augmenter la sécurité sur ces artères. Les aménagements, qui nécessiteront deux jours de travail chacun, coûteront au total plus de 60 000$.

Un contrat a été accordé à la firme Signalisation Kalitec, lors de la dernière séance du conseil municipal, le 4 décembre.

Les endroits ciblés sont:

• Angle des avenues Donegani et Prince-Edward

• Place de la Triade

• Angle des avenues Saint-Louis et Ponner,

• Angle des avenues Saint-Louis et Coolbreeze

• Devant le centre culturel Stewart Hall, sur le chemin Bord-du-Lac