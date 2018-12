Hausse de taxes à Pointe-Claire

Les résidents de Pointe-Claire subiront une augmentation moyenne de leur compte de taxes municipales de 5,9% l’an prochain. Pour une maison résidentielle d’une valeur moyenne de 394 110 $, la facture sera de 3718 $, soit 207 $ de plus qu’en 2018.

Le budget 2019 de la Ville sera d’une valeur de 144,5 M$, soit 8,5 M$ de plus que cette année. Près du deux tiers de cette augmentation est dû à la hausse de 3,3% de la quote-part d’agglomération payée à Montréal pour les services centraux. En 2018, le paiement de Pointe-Claire avait déjà atteint 3,7 M$.

L’administration montréalaise a entre autres justifié ces hausses par la nécessité de bonifier les transports en commun sur l’île et de permettre des investissements massifs sur les infrastructures souterraines.

Pointe-Claire anticipait plutôt un montant cinq fois moins élevé.

«L’effet combiné de l’augmentation imposée par la Ville de Montréal en 2018 et en 2019 représente un lourd fardeau pour notre budget, qui est plus de cinq fois plus élevé que le taux d’inflation. On a très peu d’options pour compenser ces hausses, qui vont malheureusement affecter nos comptes de taxes», souligne le maire, John Belvedere.

Les services offerts par l’agglomération incluent notamment le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), le Service de sécurité incendie de Montréal (SIM), la Société de transport de Montréal (STM), la production d’eau potable et le traitement des eaux usées.