Début de mandat occupé

Monsef Derraji, vit une période d’adaptation depuis les élections québécoises d’octobre. Il doit non seulement se familiariser avec ses nouvelles fonctions de député provincial de Nelligan, mais aussi de critique responsable des PME et de l’innovation en plus d’avoir été nommé à la commission des finances publiques et à celle de l’économie et du travail.

M. Derraji a récemment représenté le caucus libéral lors de la Conférence de Katowice de 2018 sur le climat (COP24), qui se déroulait du 2 au 15 décembre, en Pologne.

«J’ai aussi rencontré les maires de Pierrefonds-Roxboro et Kirkland. Je continue toujours à rencontrer les citoyens. Ma porte est grande ouverte pour les accueillir et jouer mon rôle en tant que député. J’ai aussi eu l’occasion d’assister à pas mal d’évènements dans l’Ouest-de-l’Île», souligne-t-il.

Le nouveau député a également eu l’occasion de prononcer son premier discours à l’Assemblée nationale, lors duquel il a parlé de transport, de pauvreté et d’accès aux soins de santé.