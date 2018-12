Un premier discours pour Greg Kelley

Élu pour une première fois le 1er octobre dans le château fort libéral de Jacques-Cartier lors du scrutin provincial, Greg Kelley a fait ses premiers pas à l’Assemblée nationale. Après sa formation de nouveau député, il a complété ses deux premières semaines de travail parlementaire et a même notamment prononcé un premier discours.

Tous les députés ont obtenu une occasion de répondre au discours inaugural du premier ministre, François Legault.

«J’ai pu remercier tous les électeurs de la circonscription et parler des enjeux importants pour moi, comme la salle d’urgence au Lakeshore, le Réseau express métropolitain (REM) et aussi le projet à Brittain Hall au collège John Abbott. J’ai aussi pu parler de l’importance des banques alimentaires, de logements abordables et de protéger nos commissions scolaires», indique M. Kelley.

Rappelons qu’il a été nommé critique en matière de relations avec les Québécois d’expression anglaise dans cabinet fantôme libéral, le 22 octobre.