Nouvelles activités hivernales aux parcs-nature

Les résidents de l’Ouest-de-l’Île auront l’embarras du choix pour bouger durant la saison froide. Les parcs-natures de Montréal suggèrent encore une fois une panoplie d’activités pour les amoureux de l’hiver.

Le Cap-Saint-Jacques, le plus grand parc de la métropole, propose plusieurs kilomètres de sentiers pour la pratique du ski de fond, de la raquette et de la randonnée. Même les amateurs de fat bike (vélo à pneus surdimensionnés) trouveront leur compte cette année avec près de 4 km à parcourir.

Tout en prenant une bouffée d’air frais, les visiteurs peuvent contempler le lac des Deux-Montagnes ou la rivière des Prairies.

L’espace vert de 333 hectares accueille aussi des cours de mise en forme, de cerf-volant de traction ainsi que de ski de fond.

En plus d’une butte pour la glissade, différentes activités spéciales sont prévues dont le retour des promenades sous les étoiles. Le 2 février, se tiendra par exemple une randonnée nocturne avec une naturaliste du Groupe uni des éducateurs-naturalistes et professionnels en environnement (GUEPE) pour tenter d’observer les hiboux dans leur milieu naturel. Les réservations sont obligatoires au 514 280-6871.

Les enfants pourront également voir le monde animal à travers la ferme écologique où sont élevés des vaches, des chèvres, des moutons, des ânes, des lapins, un poney et des cochons.

Nouveautés en 2019: des balades en traîneaux à chiens pour toute la famille les dimanches 13 janvier et 10 février ainsi que la possibilité de s’initier à la pêche blanche.

Faune en ville

Un peu plus à l’ouest dans une baie du lac des Deux-Montagnes, le parc de l’Anse-à-l’Orme permet aussi la pratique libre du cerf-volant de traction, du paraski et de la pêche sur glace.

Avec sa forme d’étoile, le Bois-de-L’île-Bizard donne accès à une faune et flore diversifiée dans le nord de Montréal. Les randonneurs en ski de fond, en raquette ou à pied pourront partir à la découverte de cet environnement grâce au quelque 26 km de sentiers.

Différents équipements de plein air peuvent être loués dans les parcs-natures.

À l’est

Plus à l’est sur l’île de Montréal, d’autres parcs-natures sont aussi à la disposition des citoyens, tels que Bois-de-Liesse et du Bois-de-Saraguay, à Saint-Laurent.

Dans celui du Bois-de-Liesse, un réseau skiable et deux buttes de glissade garantissent plaisir aux petits et grands. Avec 9 km de sentiers, ainsi que 3,3 km en pas de patin, le parc de 159 hectares est idéal pour pratiquer le ski de fond. La location est offerte et deux chalets permettent de se réchauffer.

Pour les débutants, des cours pour enfants dès 6 ans et adultes sont assurés le samedi et le dimanche par l’organisme GUEPE. Les inscriptions, dans la limite des places disponibles, se terminent ce vendredi sur http://www.guepe.qc.ca et au 514 280-6829.

Un circuit dans une forêt de feuillus et une zone humide sont également proposés en raquettes. Des promenades sous les étoiles, avec un éducateur-naturaliste de GUEPE, sont aussi au programme certains samedis de l’hiver. Le 26 janvier, l’apprentissage de la survie en forêt est par exemple prévu. Cette activité payante doit être réservée au 514 280-6729.

Une nouveauté permettra de se relaxer après l’effort les samedis 12 et 26 janvier notamment et découvrir lors d’après-midi l’art de vivre scandinave, le hygge, qui prône le bonheur ensemble, le confort et la relaxation, avec feu extérieur, chaises Adirondacks et bougies.

Les cours de cardio plein air, des séances d’entraînement en extérieur, recommencent au parc-nature du Bois-de-Liesse le 14 janvier. Les inscriptions se font sur http://www.cardiopleinair.ca et au 514 604-7773.

Au Bois-de-Saraguay, un sentier de 1,8 km permet de se promener dans la nature et de découvrir une forêt très ancienne.

Avec la collaboration de Johanna Pellus

Pour plus d’infos

ville.montreal.qc.ca